Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине

Президент Сербии Александр Вучич во время конференции в Катаре заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.

«Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаём боеприпасы... Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины.

Позднее сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.