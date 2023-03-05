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Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине

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Президент Сербии Александр Вучич во время конференции в Катаре заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.
Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине
  • Gettyimages.ru

«Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаём боеприпасы... Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины.

Позднее сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.

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