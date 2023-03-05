Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине
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«Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаём боеприпасы... Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины.
Позднее сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.