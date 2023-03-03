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Сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло данные о поставках ракет Украине

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Сербское оборонное предприятие «Крушик» изучило и опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов Вооружённым силам Украины.
Сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло данные о поставках ракет Украине
  • AP
  • © Libkos

«В связи с недостоверной информацией о предположительных поставках 122-мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину руководство сообщает, что продажи на этот рынок не было», — приводит заявление компании РИА Новости.

Кроме того, предприятие подчеркнуло, что договоры о поставках данного вида вооружений также заключены не были.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины.

До этого президент США Джо Байден ранее призвал сербского коллегу Александра Вучича вступить в борьбу против российской спецоперации на Украине.

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