Союзники США в Совбезе ООН сочли Россию предвзятой в ситуации вокруг «Северных потоков»

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Некоторые союзники США, которые воздержались при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции о диверсии на «Северных потоках», заявили о «предвзятости» Москвы, которая предложила провести международное независимое расследование подрыва трубопроводов.
Союзники США в Совбезе ООН сочли Россию предвзятой в ситуации вокруг «Северных потоков»
  • AP
  • © John Minchillo

За такое расследование проголосовали Россия, Китай и Бразилия.

Воздержались США, Британия, Франция, Албания, Япония, ОАЭ, Швейцария, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Эквадор.

«В прошлом месяце постпред Российской Федерации заявил, что Россия уже знала с высокой степенью уверенности, кто взорвал трубопроводы и как. Цель России в данном процессе — политизировать вопрос и действовать против другого члена Совета», — цитирует РИА Новости британского зампостпреда при ООН Джеймса Кариуки.

Такие же аргументы привели другие союзники США, отмечает агентство.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции.

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