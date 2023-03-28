Бывший аналитик ЦРУ Макговерн ответил на вопрос о планах США по России и КНР цитатой Путина

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн процитировал президента России Владимира Путина, когда его спросили о планах Вашингтона в отношении Москвы и Пекина.

Об этом он заявил в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

Ведущий Эндрю Наполитано спросил Макговерна, сможет ли, по его мнению, американская сторона вести войну против России, одновременно обостряя ситуацию вокруг Тайваня.

«Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии «Валдая», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, в октябре на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин усомнился в нормальности американских властей, которые на фоне противодействия Москве портят отношения с Пекином. Путин удивился, зачем на тот момент спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и провоцировала таким образом Пекин.

«Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и всё. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности», — заявлял президент России.

Также Путин заявил, что визиты чиновников из США на Тайвань являются провокацией.