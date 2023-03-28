Бывший аналитик ЦРУ Макговерн ответил на вопрос о планах США по России и КНР цитатой Путина
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
Ведущий Эндрю Наполитано спросил Макговерна, сможет ли, по его мнению, американская сторона вести войну против России, одновременно обостряя ситуацию вокруг Тайваня.
«Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии «Валдая», — сказал он.
Как пишет РИА Новости, в октябре на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин усомнился в нормальности американских властей, которые на фоне противодействия Москве портят отношения с Пекином. Путин удивился, зачем на тот момент спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и провоцировала таким образом Пекин.
«Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и всё. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности», — заявлял президент России.
Также Путин заявил, что визиты чиновников из США на Тайвань являются провокацией.