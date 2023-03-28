CNN: США потеряли часть разведывательных возможностей в Чёрном море после крушения дрона

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Разведывательные возможности США в черноморском регионе ограничились после того, как Пентагон потерял там свой дрон, на перехват которого поднимались российские истребители.
CNN: США потеряли часть разведывательных возможностей в Чёрном море после крушения дрона
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в американском Министерстве обороны.

«Это определённо ограничивает нашу способность собирать разведданные», — сказали телеканалу.

Ещё один источник выразил мнение, что администрация Джо Байдена старается избегать рискованных шагов, которые могут спровоцировать конфликт США и России, поэтому было решено изменить маршруты полётов дронов.

Вместе с этим Пентагон обещает продолжать полёты беспилотников там, где понадобится собирать разведывательную информацию.

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