CNN: США потеряли часть разведывательных возможностей в Чёрном море после крушения дрона

Разведывательные возможности США в черноморском регионе ограничились после того, как Пентагон потерял там свой дрон, на перехват которого поднимались российские истребители.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в американском Министерстве обороны.

«Это определённо ограничивает нашу способность собирать разведданные», — сказали телеканалу.

Ещё один источник выразил мнение, что администрация Джо Байдена старается избегать рискованных шагов, которые могут спровоцировать конфликт США и России, поэтому было решено изменить маршруты полётов дронов.

Вместе с этим Пентагон обещает продолжать полёты беспилотников там, где понадобится собирать разведывательную информацию.