Сунак: Лондон согласится на приемлемые для Киева условия окончания конфликта
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Об этом он сказал, отвечая на вопросы председателей комитетов палаты общин парламента Великобритании.
«Украинцам решать, что приемлемо для них. Остальные не должны диктовать [условия] Украине», — цитирует его ТАСС.
По его словам, задача Лондона состоит в том, чтобы «Украина была по возможности в максимально сильной позиции, когда они посчитают, что пришло время для переговоров».
Ранее сообщалось, что Великобритания и Польша построят два пункта временного размещения в центральной и западной частях Украины для внутренне перемещённых лиц.