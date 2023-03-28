Сунак: Лондон согласится на приемлемые для Киева условия окончания конфликта

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон согласится на приемлемые для Киева условия окончания конфликта.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы председателей комитетов палаты общин парламента Великобритании.

«Украинцам решать, что приемлемо для них. Остальные не должны диктовать [условия] Украине», — цитирует его ТАСС.

По его словам, задача Лондона состоит в том, чтобы «Украина была по возможности в максимально сильной позиции, когда они посчитают, что пришло время для переговоров».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Польша построят два пункта временного размещения в центральной и западной частях Украины для внутренне перемещённых лиц.