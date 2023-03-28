Сунак: Лондон согласится на приемлемые для Киева условия окончания конфликта

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Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон согласится на приемлемые для Киева условия окончания конфликта.
Сунак: Лондон согласится на приемлемые для Киева условия окончания конфликта
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Об этом он сказал, отвечая на вопросы председателей комитетов палаты общин парламента Великобритании.

«Украинцам решать, что приемлемо для них. Остальные не должны диктовать [условия] Украине», — цитирует его ТАСС.

По его словам, задача Лондона состоит в том, чтобы «Украина была по возможности в максимально сильной позиции, когда они посчитают, что пришло время для переговоров».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Польша построят два пункта временного размещения в центральной и западной частях Украины для внутренне перемещённых лиц.

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