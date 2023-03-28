Власти Британии и Польши построят временные дома для внутренне перемещённых лиц на Украине

Великобритания и Польша построят два пункта временного размещения в центральной и западной частях Украины для внутренне перемещённых лиц.

Об этом говорится в МИД Соединённого Королевства.

«Это новое британско-польское партнёрство поможет принести свет, тепло и жилье тем, кто больше всего в этом нуждается», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что пункты во Львовской и Полтавской областях смогут принять более 700 человек, на их строительство Лондон выделит около $12,3 млн.

27 декабря стало известно, что глава британского МВД Суэлла Браверман подготовила план по сокращению числа прибывающих в страну мигрантов.

В январе газета Daily Mail сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся в нынешнем году с рядом серьёзных вызовов, в том числе с рекордным количеством мигрантов в стране.