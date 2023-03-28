Вучич: Сербия планирует закупать до 3,5 млн кубометров газа в день в Греции

Короткая ссылка
Сербия планирует закупать до 3,5 млн кубометров газа в день в терминале для СПГ в греческом Александруполисе.
Вучич: Сербия планирует закупать до 3,5 млн кубометров газа в день в Греции
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Мы говорили с нашими греческими партнёрами о более лёгкой доступности для нас Александруполиса, чтобы смогли его использовать в тот же момент, когда завершим соединительный газопровод с Болгарией в октябре, где бы мы от 3 до 3,5 млн кубометров ежедневно могли получать в случае необходимости», — цитирует его РИА Новости.

Вучич отметил, что в настоящее время Сербия располагает 528 млн куб. м резервов газа.

Ранее Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа в своей части подземного хранилища «Банатский двор».

1 февраля Вучич заявил, что Сербия станет страной — транзитёром газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу с Болгарией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить