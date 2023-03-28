Вучич: Сербия планирует закупать до 3,5 млн кубометров газа в день в Греции

Сербия планирует закупать до 3,5 млн кубометров газа в день в терминале для СПГ в греческом Александруполисе.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Мы говорили с нашими греческими партнёрами о более лёгкой доступности для нас Александруполиса, чтобы смогли его использовать в тот же момент, когда завершим соединительный газопровод с Болгарией в октябре, где бы мы от 3 до 3,5 млн кубометров ежедневно могли получать в случае необходимости», — цитирует его РИА Новости.

Вучич отметил, что в настоящее время Сербия располагает 528 млн куб. м резервов газа.

Ранее Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа в своей части подземного хранилища «Банатский двор».

1 февраля Вучич заявил, что Сербия станет страной — транзитёром газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу с Болгарией.