Вучич: Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, у Сербии на данный момент 520 млн куб. м газа и она хочет довести этот резерв до 700 млн куб. м.
«Россия нам предоставила возможность хранения ещё 100 млн куб. м в своей части подземного хранилища газа «Банатский двор», за что ей спасибо. Это важно для нас», — отметил президент.
1 февраля Вучич заявил, что Сербия станет страной — транзитёром газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу с Болгарией.