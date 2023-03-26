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Вучич: Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа

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Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа в своей части подземного хранилища «Банатский двор».
Вучич: Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн куб. м газа
  • globallookpress.com
  • © Predrag Milosavljevic/XinHua

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, у Сербии на данный момент 520 млн куб. м газа и она хочет довести этот резерв до 700 млн куб. м.

«Россия нам предоставила возможность хранения ещё 100 млн куб. м в своей части подземного хранилища газа «Банатский двор», за что ей спасибо. Это важно для нас», — отметил президент.

1 февраля Вучич заявил, что Сербия станет страной — транзитёром газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу с Болгарией.

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