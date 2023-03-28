Спускаемый аппарат повреждённого «Союза МС-22» вернулся на Землю

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Спускаемый аппарат повреждённого корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана.
Спускаемый аппарат повреждённого «Союза МС-22» вернулся на Землю
  • globallookpress.com
  • © NASA/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

Посадка произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Вместе с этим отмечается, что единственное вещественное доказательство, связанное с повреждением корабля — приборно-агрегатный отсек корабля — сгорел в атмосфере.

Ранее сообщалось, что покинувший Международную космическую станцию повреждённый корабль «Союз МС-22» начал сходить с орбиты и снижаться на Землю.

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