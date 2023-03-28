Повреждённый «Союз МС-22» приступил к снижению на Землю

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Покинувший Международную космическую станцию повреждённый корабль «Союз МС-22» начал сходить с орбиты и снижаться на Землю.
Повреждённый «Союз МС-22» приступил к снижению на Землю
  • globallookpress.com
  • © NASA/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости. 

Как объявил комментатор Центра управления полетами (ЦУП), двигательная установка корабля включилась на торможение. Через несколько минут корабль разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат без экипажа войдёт в плотные слои атмосферы Земли.

Посадка состоится ориентировочно в 14:45 мск в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Ранее сообщалось, что повреждённый корабль «Союз МС-22» отчалил от МКС на Землю без космонавтов.

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