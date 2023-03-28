Главред американского журнала Americas Quarterly отметил успехи RT en Español

Главред американского журнала Americas Quarterly, эксперт по вопросам Латинской Америки Брайан Уинтер на вебинаре американского аналитического центра Council on Foreign Relations (CFR) отметил успехи RT en Español.

«Качество российской пропаганды в Латинской Америке не перестаёт меня поражать. Эти ребята — большие профессионалы», — отметил он.

В качестве примера он привёл телеканал RT en Español.

«Взять, к примеру, телеканал RT en Español — у него больше подписчиков в соцсетях, чем у любых других так называемых медиакомпаний в регионе. Я знаю людей, которые, скажем так, точно не поддерживают Россию, но всё равно делятся видео и другим контентом RT, притом что, вне всякого сомнения, этот телеканал — орган пропаганды российского правительства», — заявил Уинтер.

Ранее американский телеканал CNN и издание Politico в своих статьях отметили успехи RT en Español в Латинской Америке.

В статье Politico телеканал RT en Español, в частности, называют «огромной силой, особенно в странах Латинской Америки».

Как подчёркивается, несмотря на блокировку YouTube всех связанных с RT каналов, «всё-таки голос RT не замолк».