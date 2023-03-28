В крупных городах Франции начались новые акции протеста против пенсионной реформы

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В ряде крупных французских городах начались новые акции протеста против пенсионной реформы.
В крупных городах Франции начались новые акции протеста против пенсионной реформы
  • AP
  • © Thomas Padilla

Горят баррикады в Ренне и Генгане, рабочие заблокировали ж/д пути Лионского вокзала, митингуют на площади в Марселе.

Основные демонстрации ожидаются сегодня в Париже.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

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