В крупных городах Франции начались новые акции протеста против пенсионной реформы

В ряде крупных французских городах начались новые акции протеста против пенсионной реформы.

Горят баррикады в Ренне и Генгане, рабочие заблокировали ж/д пути Лионского вокзала, митингуют на площади в Марселе.

Основные демонстрации ожидаются сегодня в Париже.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.