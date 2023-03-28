Погранслужба Польши: польских пограничников забросали камнями со стороны Белоруссии
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Об этом сообщает Пограничная стража Польши.
«Патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне», — говорится в сообщении в Twitter.
Уточняется, что нападавшие бросали камни и палки.
Ранее сообщалось, что скопление грузовых автомобилей на въезд в Польшу из Белоруссии за выходные увеличилось в два раза.
В погранкомитете Белоруссии отмечали, что Польша намеренно создаёт проблемы с транспортом на границе.