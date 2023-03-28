Погранслужба Польши: польских пограничников забросали камнями со стороны Белоруссии

Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией.

Об этом сообщает Пограничная стража Польши.

«Патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне», — говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что нападавшие бросали камни и палки.

Ранее сообщалось, что скопление грузовых автомобилей на въезд в Польшу из Белоруссии за выходные увеличилось в два раза.

В погранкомитете Белоруссии отмечали, что Польша намеренно создаёт проблемы с транспортом на границе.