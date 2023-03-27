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Погранкомитет Белоруссии: скопление фур на въезд в Польшу увеличилось в два раза

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Скопление грузовых автомобилей на въезд в Польшу из Белоруссии за выходные увеличилось в два раза.
Погранкомитет Белоруссии: скопление фур на въезд в Польшу увеличилось в два раза
  • РИА Новости

Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«С пятницы очередь перед единственным доступным пунктом пропуска (для грузовиков. — RT) на белорусско-польской границе «Кукурыки» увеличилась в два раза и составляет 1 тыс. авто», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за выходные сопредельные контрольные службы оформили 61% фур от нормы.

Ранее в погранкомитете отмечали, что Польша намеренно создаёт проблемы с транспортом на границе.

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