Погранкомитет Белоруссии: скопление фур на въезд в Польшу увеличилось в два раза
- РИА Новости
Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
«С пятницы очередь перед единственным доступным пунктом пропуска (для грузовиков. — RT) на белорусско-польской границе «Кукурыки» увеличилась в два раза и составляет 1 тыс. авто», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за выходные сопредельные контрольные службы оформили 61% фур от нормы.
Ранее в погранкомитете отмечали, что Польша намеренно создаёт проблемы с транспортом на границе.