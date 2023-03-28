Иванов: США регулярно устраивают «цветные революции» и уже подбираются к Белоруссии и Казахстану

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что США регулярно устраивают «цветные революции» и уже подбираются к Белоруссии и Казахстану.

Соответствующее заявление он сделал на презентации исторического альбома «Сделано в ЦРУ. Тайная история «цветных революций» и переворотов».

«По-моему, сейчас года не проходит, чтобы американцы где-нибудь не устроили «цветную революцию», каждый божий год где-то — в Латинской Америке, в Африке, в Евразии, где угодно. И вот уже подбираются и к Белоруссии, и к Казахстану. Это уже наша современность», — цитирует его ТАСС.

По его словам, после распада СССР США уже в 1992 году «стали, так сказать, пробовать на прочность уже первую бывшую советскую республику, самое слабое звено на тот момент» — Таджикистан. Позднее же в зоне их деятельности оказалась Киргизия.

Ранее Россия и Китай договорились нарастить сотрудничество для борьбы с «цветными революциями».