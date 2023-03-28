Кабмин Вьетнама одобрил продление безвизового режима для россиян до 45 дней
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Vietnam News.
Вместе с этим был увеличен срок действия электронных виз до трёх месяцев.
По данным издания, таким образом правительство надеется поддержать ключевой фактор экономического роста Вьетнама — туризм и иностранные инвестиции. Теперь данное предложение должны утвердить в парламенте страны.
Уточняется, что в соответствующий список стран, помимо России, вошли Белоруссия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Финляндия, Испания, Швеция, Италия, Великобритания, Южная Корея и Япония.
Ранее замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами.