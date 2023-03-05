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В МИД России планируют заключить безвизовые соглашения с 11 странами

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Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами.

Об этом информирует ТАСС.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств... находятся на различных стадиях проработки», — говорится в сообщении.

Речь идёт о таких странах, как Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы. Также в список вошли Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.

Ранее кабмин России приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам.

Также сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

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