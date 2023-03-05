В МИД России планируют заключить безвизовые соглашения с 11 странами
Об этом информирует ТАСС.
«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств... находятся на различных стадиях проработки», — говорится в сообщении.
Речь идёт о таких странах, как Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы. Также в список вошли Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.
В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.
Ранее кабмин России приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам.
Также сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.