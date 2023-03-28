Экс-советник президента США Болтон: Путин не блефует по ядерному оружию в Белоруссии

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Бывший советник президента США Джон Болтон высказал мнение, что в вопросе размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия президент России Владимир Путин не блефует.
Экс-советник президента США Болтон: Путин не блефует по ядерному оружию в Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker /

«Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой», — сказал Болтон в программе CNN This Morning.

Его слова приводит The Hill.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Белоруссия, которая когда-то входила в состав Советского Союза, потенциально может быть вновь «поглощена Россией».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты игнорировали либо отвергали все призывы России вернуть ядерное оружие США из-за рубежа.

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