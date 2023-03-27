МИД: США игнорировали призывы России вернуть всё американское ядерное оружие из-за рубежа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты игнорировали либо отвергали все призывы России вернуть ядерное оружие США из-за рубежа.

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

По её словам, Россия все эти годы проявляла максимальную сдержанность.

Она отметила, что Москва в духе предпринятых ею в 90-е годы усилий по выводу всех ядерных вооружений из стран бывшего СССР на российскую территорию и переводу их в неразвёрнутое состояние последовательно указывала на необходимость вернуть всё ядерное оружие США из других стран.

Также российская сторона призывала Запад прекратить подключать неядерные страны к отработке его применения.

«Всё это игнорировалось либо прямо отвергалось», — сказала представитель МИД.

Кроме того, Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Минском в военной ядерной сфере.