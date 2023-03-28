Холдинг «РЖД» планирует открыть представительство в Туркмении

Холдинг «Российские железные дороги» планирует открыть представительство в Ашхабаде.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мероприятия программы сотрудничества российских и туркменских железных дорог на 2023—2025 годы осуществляются строго в срок, в их числе — предстоящее открытие представительства РЖД в Ашхабаде и агентства «Туркмендемирёллары» в Москве», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Россия намерена обсудить с Казахстаном и Туркменистаном возможность строительства трассы в обход Каспийского моря.