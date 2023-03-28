Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять практическое сотрудничество с Эр-Риядом

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Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил о готовности Пекина расширять практическое сотрудничество с Эр-Риядом, сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять практическое сотрудничество с Эр-Риядом
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«Китай готов работать с Саудовской Аравией, продолжать твёрдо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим важнейшие интересы обеих сторон, расширять практическое сотрудничество и гуманитарные обмены, содействовать всестороннему стратегическому партнёрству Китая и Саудовской Аравии для достижения большего развития», — цитирует главу Китая РИА Новости.

Вместе с этим Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные усилия с Саудовской Аравией для внесения большего вклада в укрепление мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке.

Ранее МИД КНР заявили, что благородная дружба Пекина и Москвы контрастирует с попытками США доминировать.

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