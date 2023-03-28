«Рёнхап»: авианосец ВМС США прибыл в южнокорейский Пусан
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Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
Авианосец является флагманом 11-й авианосной ударной группы, он прибыл в Пусан после совместных учений с ВМС Республики Корея.
7 марта ВВС США и Южной Кореи провели учения.
Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряжённость на полуострове.