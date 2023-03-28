Антонов: Запад должен перестать использовать права человека в геополитических играх

Страны Запада должны перестать использовать доктрину прав человека в своих геополитических играх, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Убеждён, что пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств», — сказал Антонов в интервью журналу Newsweek.

По его словам, в нынешней ситуации важно сохранять такие принципы, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела.

Ранее российское посольство в Соединённых Штатах сообщило, что отвергает обвинения против России, которые содержатся в ежегодном докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире.