Французский политик Филиппо обвинил Макрона в создании угрозы безопасности Франции

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Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он создаёт угрозы безопасности страны.

Об этом он написал в Twitter.

Филиппо упомянул заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что основная угроза для жителей США исходит не от иностранных государств, а от «больных и радикальных политиков».

«Точно так же и во Франции! Для французов Макрон — гораздо большая угроза, чем (президент России Владимир. — RT) Путин или (председатель КНР. — RT) Си Цзиньпин!», — отметил французский политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.

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