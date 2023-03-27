Небензя: Россия сомневается в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»

Россия имеет серьёзные и обоснованные сомнения в транспарентности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам».

Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Он отметил, что есть «серьёзные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами».

Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT заявил, что Вашингтон вбросил в СМИ новую версию о подрывах «Северных потоков», потому что Белый дом знает, кто устроил взрывы, и не будет расследовать эти диверсии.

Он отметил, что в американской администрации знают, что диверсии были устроены по приказу президента США Джо Байдена.

Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.