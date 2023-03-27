Патрушев: Россия дважды спасала США от распада, но больше делать этого не следует

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что Россия дважды спасала США от распада, но больше делать этого не следует.

Патрушев отметил, что Россия исторически является защитником суверенитета и государственности любых народов, обращавшихся к ней за помощью.

«Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны», — заявил секретарь Совбеза.

По его мнению, «в этот раз помогать Соединённым Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно».

Также Патрушев выразил уверенность, что ведущая роль в Европе в XXI веке будет отведена России, а не Соединённым Штатам.

По его словам, Вашингтон «хозяйничает» на Европейском континенте, забывая о том, что в течение всей истории ведущая роль в этом регионе была отведена России.