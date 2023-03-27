Патрушев заявил, что ведущая роль в Европе в XXI веке будет принадлежать России

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев выразил уверенность, что ведущая роль в Европе в XXI веке будет отведена России, а не Соединённым Штатам.
Патрушев заявил, что ведущая роль в Европе в XXI веке будет принадлежать России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По словам Патрушева, Вашингтон «хозяйничает» на европейском континенте, забывая о том, что в течение всей истории ведущая роль в этом регионе была отведена России.

«В XIX веке — Российской Империи, в XX веке — Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке», — подчеркнул он.

В ноябре Патрушев во время российско-иранских консультаций в Тегеране заявил о стремлении США превратить Европу в подобие американской колонии.

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