Патрушев: Запад втридорога перепродаёт беднейшим странам закрома Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад втридорога перепродаёт беднейшим странам закрома Украины.

«Не сомневаюсь, что во время «саммита за демократию» опять будут муссировать эту тему (продовольственный кризис. — RT). При этом сами западники блокируют поставки российского зерна и удобрений за рубеж, а украинские закрома они попросту грабят и перепродают втридорога беднейшим странам на кабальных условиях, как делали их предки-колонизаторы», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что к уже существующим ограничениям на экспорт сельскохозяйственной продукции добавляются новые, прогресс в переговорах с ООН «стремится к нулю».

В МИД России также заявили, что большая часть из более чем 13 млн т зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в богатые страны.