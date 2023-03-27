Президент Словакии признала, что в стране ослабевает поддержка Украины

В Словакии ослабевает поддержка Украины как на материальном уровне, так и в настроениях граждан, заявила президент страны Зузана Чапутова.

Об этом она сказала на конференции о внешней политике республики в Братиславе, её слова приводит Pravda.

«Что касается военной помощи, то наши ресурсы не бесконечны», — отметила политик.

Она высказалась за развитие национального военно-промышленного комплекса, потому что иначе страна не сможет продвинуться дальше как в поддержке Украины, так и в деле собственной обороны.

По мнению президента, поддержка Киева соответствует национальным интересам Словаки, однако она признала, что жизнь большинства словаков ухудшилась с приездом украинских беженцев.

Ранее Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

После этого ФСВТС России заявила, что считает этот шаг недружественным актом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.