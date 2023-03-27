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Нетаньяху отложил обращение к нации на фоне угроз отставок ключевых министров

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отложил обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля пригрозили увольнением в случае остановки судебной реформы.
Нетаньяху отложил обращение к нации на фоне угроз отставок ключевых министров
  • AP
  • © Alberto Pezzali

Об этом пишет «Гаарец».

Ранее сообщалось, что Национальный профсоюз Израиля закрывает аэропорт Бен-Гурион на фоне протестов против судебной реформы в стране.

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