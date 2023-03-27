Нетаньяху отложил обращение к нации на фоне угроз отставок ключевых министров

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отложил обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля пригрозили увольнением в случае остановки судебной реформы.

AP

© Alberto Pezzali