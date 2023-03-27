Ульянов: предпосылки диалога о ДСНВ возникнут при отказе США от враждебности к России

Предпосылки для диалога о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений возникнут в случае отказа США от враждебной политики по отношению к России.

Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«У нас требования довольно скромные, понятные и абсолютно оправданные. Нам нужно, чтобы Соединённые Штаты отказались от враждебной политики по отношению к Российской Федерации, и тогда возникнут предпосылки разговора о ДСНВ», — сообщил он в интервью РИА Новости.

О приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил президент страны Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения.

В российском МИД отметили, что решение о приостановке участия страны в ДСНВ пересмотрено не будет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Вашингтон слишком поздно заговорил о некоем плане по инспекциям.