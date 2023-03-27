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SCMP: основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай

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Китайский предприниматель и основатель Alibaba Джек Ма вернулся в КНР после более чем года пребывания за рубежом, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
SCMP: основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай
  • AP
  • © Thibault Camus

Издание пишет, что Джек Ма посетил основанную им школу в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).

«Ма, ушедший с поста председателя Alibaba в свой 55-й день рождения в 2019 году, путешествовал по разным странам, чтобы изучить сельскохозяйственные технологии», — говорится в статье.

Как напоминает ТАСС, Джек Ма в октябре 2020 года критически отозвался о финансовой системе Китая и призвал реформировать её. В ноябре того же года должно было состояться рекордное размещение акций финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, однако регулятор остановил этот процесс. После этого Джек Ма исчез из информационного поля и стал реже появляться на публике.

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