SCMP: основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай

Китайский предприниматель и основатель Alibaba Джек Ма вернулся в КНР после более чем года пребывания за рубежом, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Джек Ма посетил основанную им школу в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).

«Ма, ушедший с поста председателя Alibaba в свой 55-й день рождения в 2019 году, путешествовал по разным странам, чтобы изучить сельскохозяйственные технологии», — говорится в статье.

Как напоминает ТАСС, Джек Ма в октябре 2020 года критически отозвался о финансовой системе Китая и призвал реформировать её. В ноябре того же года должно было состояться рекордное размещение акций финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, однако регулятор остановил этот процесс. После этого Джек Ма исчез из информационного поля и стал реже появляться на публике.