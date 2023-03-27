Постпред Ульянов: Россию не устраивает обсуждение вопроса о передаче Австралии подлодок

Россию не устраивает кулуарное рассмотрение вопроса о передаче Америкой Австралии подлодок с ядерными установками, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона выступает за открытое обсуждение вопроса с участием всех заинтересованных сторон, в первую очередь — при Совете управляющих МАГАТЭ.

«Любые новации в сфере гарантий проходили апробирование в открытом формате в ходе дискуссий. «Тройка» (Австралия, США и Великобритания. — RT) же пытается решать эти вопросы кулуарно, закулисно, исключительно с секретариатом МАГАТЭ. Нас такой вариант не устраивает», — сказал Ульянов РИА Новости.

Он пояснил, что передача подлодок с ядерными установками для Австралии — это «нечто новое в международной жизни». Дипломат назвал это серьёзным вызовом и призвал обеспечить деполитизированное рассмотрение вопроса с точки зрения ядерного нераспространения.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.