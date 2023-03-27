В МИД России заявили, что не исключают никаких вариантов ответа на санкции Запада

Москва не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако не хочется говорить о сценариях энергетического «апокалипсиса» и лучше избежать крайних мер, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что не хотел бы говорить о каких-то сценариях экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса» — о том, чем чревато продолжение санкционной борьбы.

«Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает», — сказал Биричевский.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер ранее заявил, что эпоха дешёвой энергии из России для Германии окончательно закончилась.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.