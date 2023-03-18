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Глава регулятора ФРГ: время дешёвой энергии из России для Берлина окончательно закончилось

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Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что эпоха дешёвой энергии из России для Германии окончательно закончилась.
Глава регулятора ФРГ: время дешёвой энергии из России для Берлина окончательно закончилось
  • AP

«Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно закончилась», — приводит ТАСС слова Мюллера в интервью газете Rheinische Post.

Он также предупредил, что следующей зимой Германия может столкнуться с нехваткой газа.

Мюллер подчеркнул, что снижение оптовых цен на электроэнергию может произойти лишь через полгода или год.

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.

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