Глава регулятора ФРГ: время дешёвой энергии из России для Берлина окончательно закончилось
- AP
«Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно закончилась», — приводит ТАСС слова Мюллера в интервью газете Rheinische Post.
Он также предупредил, что следующей зимой Германия может столкнуться с нехваткой газа.
Мюллер подчеркнул, что снижение оптовых цен на электроэнергию может произойти лишь через полгода или год.
Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.
По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.