Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что эпоха дешёвой энергии из России для Германии окончательно закончилась.

«Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно закончилась», — приводит ТАСС слова Мюллера в интервью газете Rheinische Post.

Он также предупредил, что следующей зимой Германия может столкнуться с нехваткой газа.

Мюллер подчеркнул, что снижение оптовых цен на электроэнергию может произойти лишь через полгода или год.

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.