Узнать больше

Постпред России заявил об отсутствии предпосылок для диалога с США по стратстабильности

Короткая ссылка
Предпосылки для восстановления диалога Москвы и Вашингтона по вопросам стратстабильности пока не просматриваются, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются», — сказал он в интервью газете «Известия».

Он добавил, что для возобновления контактов по ДСНВ необходимо, чтобы в Вашингтоне отказались от враждебной риторики в адрес России.

О приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию ранее объявил президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения.

Как пояснил Путин, США и НАТО требуют от РФ выполнять условия договора, одновременно стремясь нанести ей стратегическое поражение.

В российском МИД отметили, что решение о приостановке участия страны в ДСНВ пересмотрено не будет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Вашингтон слишком поздно заговорил о некоем плане по инспекциям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить