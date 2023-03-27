Постпред России заявил об отсутствии предпосылок для диалога с США по стратстабильности

Предпосылки для восстановления диалога Москвы и Вашингтона по вопросам стратстабильности пока не просматриваются, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются», — сказал он в интервью газете «Известия».

Он добавил, что для возобновления контактов по ДСНВ необходимо, чтобы в Вашингтоне отказались от враждебной риторики в адрес России.

О приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию ранее объявил президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения.

Как пояснил Путин, США и НАТО требуют от РФ выполнять условия договора, одновременно стремясь нанести ей стратегическое поражение.

В российском МИД отметили, что решение о приостановке участия страны в ДСНВ пересмотрено не будет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Вашингтон слишком поздно заговорил о некоем плане по инспекциям.