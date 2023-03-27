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Ynet: Нетаньяху может отменить судебную реформу на фоне протестов

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы на фоне протестов в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Ynet.

По версии источников издания, премьер консультируется с партнёрами по коалиции по вопросу реформы. Отмечается, что большинство выступает за приостановку процесса по внедрению судебной реформы.

Ранее сообщалось, что тысячи протестующих против судебной реформы прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к зданию манифестантов.

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу на фоне протестов и перейти к переговорам.

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