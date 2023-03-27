В США признали, что проблемы банковской системы приближают экономику к рецессии

Проблемы американской банковской системы постепенно приближают экономику США к рецессии, заявил глава федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

«Совершенно точно, это сейчас делает нас ближе», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По словам Кашкари, пока неизвестно, станут ли нынешние трудности причиной масштабного краха кредитования и насколько сильно они скажутся на экономике страны. При этом он признал, что банковский регулятор «не идеален» и совершает ошибки.

«Я не говорю, что весь стресс уже позади нас. Я ожидаю, что этот процесс займёт время», — сказал Кашкари.

Он добавил, что американская банковская система всё ещё сталкивается с фундаментальными и регуляторными трудностями.

В конце января глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.

По её словам, вслед за возможным дефолтом экономика США столкнётся с «растущей по спирали» рецессией, а заодно с финансовым кризисом.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что риск рецессии в экономике США неизбежен, стоит ждать снижения ВВП.