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В США признали, что проблемы банковской системы приближают экономику к рецессии

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Проблемы американской банковской системы постепенно приближают экономику США к рецессии, заявил глава федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

«Совершенно точно, это сейчас делает нас ближе», — сказал он в интервью  телеканалу CBS News.

По словам Кашкари, пока неизвестно, станут ли нынешние трудности причиной масштабного краха кредитования и насколько сильно они скажутся на экономике страны. При этом он признал, что банковский регулятор «не идеален» и совершает ошибки.

«Я не говорю, что весь стресс уже позади нас. Я ожидаю, что этот процесс займёт время», — сказал Кашкари.

Он добавил, что американская банковская система всё ещё сталкивается с фундаментальными и регуляторными трудностями.

В конце января глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.

По её словам, вслед за возможным дефолтом экономика США столкнётся с «растущей по спирали» рецессией, а заодно с финансовым кризисом.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что риск рецессии в экономике США неизбежен, стоит ждать снижения ВВП.

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