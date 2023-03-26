Генконсул Израиля в Нью-Йорке заявил об отставке из-за действий правительства Нетаньяху

Генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил об отставке из-за действий правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его соцсети.

«С тяжестью на сердце я пишу вам сегодня, чтобы проинформировать о своей отставке в качестве генконсула Израиля в Нью-Йорке... Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство», — отметил он.

По его мнению, предлагаемая в стране судебная реформа «подрывает» основу демократической системы Израиля.

Ранее Нетаньяху снял главу Минобороны Йоава Галанта с должности.

Галант стал первым министром нынешнего правительства страны, призвавшим к приостановке судебной реформы премьер-министра.