Star gazete: Польша будет претендовать на украинские территории в случае падения Киева
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По её словам, Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе «лакомый кусок».
«Как видно, судьба украинского народа никого не волнует! А процесс «героизации» в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени», — сказано в материале.
9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ползучем освоении территории Украины со стороны Польши.
Она добавила, что это осуществляется по нескольким направлениям.
Кроме того, по её словам, у Польши есть планы развернуть на Украине свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки.