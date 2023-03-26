Star gazete: Польша будет претендовать на украинские территории в случае падения Киева

Обозреватель Севиль Нуриева-Исмаилова в материале Star gazete заявила, что Польша рассчитывает присвоить себе часть территорий Украины после того, как Киев утратит контроль над страной.

По её словам, Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе «лакомый кусок».

«Как видно, судьба украинского народа никого не волнует! А процесс «героизации» в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени», — сказано в материале.

9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ползучем освоении территории Украины со стороны Польши.

Она добавила, что это осуществляется по нескольким направлениям.

Кроме того, по её словам, у Польши есть планы развернуть на Украине свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки.