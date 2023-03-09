Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ползучем освоении территории Украины со стороны Польши.

«Отмечаем ползучее освоение территории Украины со стороны Польши», — написала она в своём Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что это осуществляется по нескольким направлениям.

В том числе Захарова заявила о планах польской стороны развернуть на Украине свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки.

Также она отметила, что в интернете появились видеокадры, на которых показано, как поляки фурами вывозят украинский чернозём. Захарова назвала это мародёрством государственного масштаба. Представитель МИД добавила, что «чернозём во время Великой Отечественной войны вывозили гитлеровцы».

Ранее Захарова назвала очевидным намерение властей Польши развернуть свою инфраструктуру на Украине для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как Польский добровольческий легион.