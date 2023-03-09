Захарова: строительство польского военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала сообщения о планах Польши построить военно-полевой учебный центр на западе Украины.

Она назвала очевидным намерение властей Польши развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как Польский добровольческий легион. Отмечается, что эта группировка будет располагаться на базе центра на Украине.

По словам Захаровой, «то, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит».

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине оставшиеся десять танков Leopard 2 из 14 обещанных.

В польском Минобороны заявляли, что Варшава завершила обучение украинских танкистов.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что Варшава готова поставить Киеву находящиеся на её вооружении истребители МиГ-29.