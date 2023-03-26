Вице-президент Болгарии выступила за переговоры между Россией и Украиной
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Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР)
«Ситуация становится все более опасной и все более пугающей. Мы с президентом повторяем, что страны должны сесть за стол переговоров», — сказала она.
Йотова также выразила обеспокоенность нарастающей угрозой начала ядерного конфликта.
Ранее в Болгарии местные жители вышли на митинги, требуя нейтральной позиции властей страны в конфликте на Украине.