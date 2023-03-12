Жители Болгарии вышли на митинг за нейтралитет Софии в конфликте на Украине
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«Сотни граждан вышли на акцию протеста... в Софии с требованием полного нейтралитета Болгарии в военном конфликте на Украине», — сообщает агентство ВТА.
Участники демонстрации выступали с лозунгами: «Болгария зона мира — по братьям не стреляем!», «Никаких болгарских мужчин на скотобойне» и т.д.
Ранее сообщалось, что болгарский политик, баллотирующийся в депутаты от партии «Мир», Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии столицы Болгарии украинский флаг.
Президенты Болгарии и Венгрии Румен Радев и Каталин Новак заявили, что решения конфликта на Украине нельзя добиться увеличением поставок оружия.