Болгарский политик Штефанов сорвал флаг Украины со здания мэрии Софии
- Gettyimages.ru
- © Valentyn Semenov / EyeEm
Об этом пишет газета «Факты».
Отмечается, что Штефанов вошёл в кабинет мэра Йорданки Фандыковой для поздравления её с 8 Марта. Затем он вышел на террасу здания городской администрации и выбросил украинский флаг на улицу, назвав его фашистским.
Политика задержали, однако вскоре отпустили, поскольку он имеет статус неприкосновенности, будучи кандидатом в депутаты.
Ранее ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил, что на Украине ставят памятники нацистским пособникам.