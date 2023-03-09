Болгарский политик Штефанов сорвал флаг Украины со здания мэрии Софии

Болгарский политик, баллотирующийся в депутаты от партии «Мир», Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии столицы Болгарии украинский флаг.

Об этом пишет газета «Факты».

Отмечается, что Штефанов вошёл в кабинет мэра Йорданки Фандыковой для поздравления её с 8 Марта. Затем он вышел на террасу здания городской администрации и выбросил украинский флаг на улицу, назвав его фашистским.

Политика задержали, однако вскоре отпустили, поскольку он имеет статус неприкосновенности, будучи кандидатом в депутаты.

Ранее ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил, что на Украине ставят памятники нацистским пособникам.