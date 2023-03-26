Адвокат Трампа утверждает, что экс-президент серьёзно опасался возможного ареста

Бывший американский президент Дональд Трамп действительно опасался, что его могут арестовать, сообщил его адвокат Джо Такопина.

Об этом он заявил в интервью NBC.

Адвокат сообщил об утечке, что 20 марта состоится встреча Секретной службы с представителями полицейского департамента Нью-Йорка о логистике доставки Трампа в суд.

«Он предположил на основании этих утечек, что это произойдёт. Он точно ничего не придумывал и не хочет быть арестованным», — цитирует его ТАСС.

22 марта Трамп призвал своих сторонников подписать петицию против предъявления ему новых обвинений и пожертвовать до $3,3 тыс. на его предвыборную кампанию.