Адвокат Трампа утверждает, что экс-президент серьёзно опасался возможного ареста
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Об этом он заявил в интервью NBC.
Адвокат сообщил об утечке, что 20 марта состоится встреча Секретной службы с представителями полицейского департамента Нью-Йорка о логистике доставки Трампа в суд.
«Он предположил на основании этих утечек, что это произойдёт. Он точно ничего не придумывал и не хочет быть арестованным», — цитирует его ТАСС.
22 марта Трамп призвал своих сторонников подписать петицию против предъявления ему новых обвинений и пожертвовать до $3,3 тыс. на его предвыборную кампанию.