Узнать больше

Экс-разведчик ВС США Риттер не смог сдержать смех от слов Кирби о мирном плане по Украине

Короткая ссылка
Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер не смог сдержать смех, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о мирном плане по Украине, который предложила КНР.
Экс-разведчик ВС США Риттер не смог сдержать смех от слов Кирби о мирном плане по Украине
  • AP
  • © Susan Walsh

Ранее Кирби заявил, что перемирие в данный момент будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН.

По его мнению, США не считают, что это приведёт к справедливому миру, который должен предусматривать интересы Украины.

«Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, не стоит забывать, что именно американский лидер отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, «предложенные со стороны России ещё до начала обострения».

22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конкуренция с Россией и Китаем является главным вызовом для Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить