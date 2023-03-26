Экс-разведчик ВС США Риттер не смог сдержать смех от слов Кирби о мирном плане по Украине

Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер не смог сдержать смех, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о мирном плане по Украине, который предложила КНР.

Ранее Кирби заявил, что перемирие в данный момент будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН.

По его мнению, США не считают, что это приведёт к справедливому миру, который должен предусматривать интересы Украины.

«Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, не стоит забывать, что именно американский лидер отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, «предложенные со стороны России ещё до начала обострения».

22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конкуренция с Россией и Китаем является главным вызовом для Соединённых Штатов.