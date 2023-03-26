Экс-глава СДПГ Лафонтен: США не согласятся на мир на Украине, пока не ослабят Россию

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен выразил уверенность, что Соединённые Штаты не согласятся на установление мира на Украине, пока полностью не ослабят Россию.

Политик напомнил, что ранее шеф Пентагона Ллойд Остин говорил о незаинтересованности Вашингтона в установлении мира.

«США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия», — приводит слова Лафонтена издание Focus.

Он добавил, что именно расширение Североатлантического альянса на восток заставило Россию решительно действовать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

Путин напомнил, что проблемы начались с вооружённого переворота на Украине, после которого Россия была вынуждена защищать население Крыма, а позже — республик Донбасса.