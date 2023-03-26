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Экс-глава СДПГ Лафонтен: США не согласятся на мир на Украине, пока не ослабят Россию

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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен выразил уверенность, что Соединённые Штаты не согласятся на установление мира на Украине, пока полностью не ослабят Россию.
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США не согласятся на мир на Украине, пока не ослабят Россию
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Политик напомнил, что ранее шеф Пентагона Ллойд Остин говорил о незаинтересованности Вашингтона в установлении мира.

«США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия», — приводит слова Лафонтена издание Focus.

Он добавил, что именно расширение Североатлантического альянса на восток заставило Россию решительно действовать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

Путин напомнил, что проблемы начались с вооружённого переворота на Украине, после которого Россия была вынуждена защищать население Крыма, а позже — республик Донбасса.

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