Песков отметил, что темпы развития Китая достойны изучения в других странах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что темпы развития Китая во многих сферах достойны того, чтобы их изучали в других странах.

Об этом Песков сказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обратил внимание на беспрецедентно высокие темпы развития страны в разных сферах, включая инфраструктуру и социальную жизнь.

«И действительно, те решения, которые принимались за последние несколько десятилетий китайским руководством, — они и легли в основу этого развития. И конечно, они достойны того, чтобы изучать с точки зрения возможной имплементации их опыта в разных других странах», — подчеркнул он.

20 марта Путин в ходе неформальной встречи с Си Цзиньпином в Кремле заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии.