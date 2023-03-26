Узнать больше

Песков отметил, что темпы развития Китая достойны изучения в других странах

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что темпы развития Китая во многих сферах достойны того, чтобы их изучали в других странах.
Песков отметил, что темпы развития Китая достойны изучения в других странах
  • РИА Новости

Об этом Песков сказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обратил внимание на беспрецедентно высокие темпы развития страны в разных сферах, включая инфраструктуру и социальную жизнь.

«И действительно, те решения, которые принимались за последние несколько десятилетий китайским руководством, — они и легли в основу этого развития. И конечно, они достойны того, чтобы изучать с точки зрения возможной имплементации их опыта в разных других странах», — подчеркнул он.

20 марта Путин в ходе неформальной встречи с Си Цзиньпином в Кремле заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить